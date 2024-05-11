Мостовой: Если бы «Спартак» раньше уволил Абаскаля, то боролся бы за чемпионство

Экс-игрок «Спартака» Александр Мостовой поделился комментарием о результатах «красно-белых» под руководством Владимира Слишковича.

В семи матчах с новым тренером столичный клуб не потерпел ни одного поражения.

«Спартак» уже на четвертом месте. Если бы убрали Абаскаля чуть пораньше, боролись бы за чемпионство», — заявил Мостовой «Чемпионату».

По мнению эксперта, «Спартак» может забраться в медали, ведь у «Краснодара» еще будет очный матч с «Динамо».

Сейчас «красно-белые» занимают четвертую позицию в турнирной таблице чемпионата России, набрав 46 очков. Отставание команды Слишковича от медальной зоны составляет четыре балла.