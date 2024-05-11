Умяров сообщил о своём состоянии после полученной травмы

Наиль Умяров, игрок «красно-белых», рассказал о своём состоянии после матча с «Краснодаром».

Напомним, встреча прошла в Москве в субботу и завершилась победой «Спартака», единственный гол в матче забил полузащитник Роман Зобнин. Умяров начал игру с первых минут, но во втором тайме был заменён после болезненного удара по голове.

- Как состояние? Отличное. Куда тороплюсь? Домой, к жене, - цитирует Умярова «Чемпионат».

В текущем сезоне столичная команда набрала 46 баллов и располагается на четвёртой позиции в таблице, в следующем туре «Спартак» сыграет в гостях с «Рубином».