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Мусаев: «Ни в одном из трёх последних матчей мы не заслуживали того результата, который получили»

11 Мая 2024 • 19:27 Комментировать (1)
Спартак Москва
1:0
Краснодар

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев дал для «Матч ТВ» комментарий после игры со «Спартаком».

- Еще один матч упущенных возможностей. Забей Кади, наверняка совершенно другая игра была бы. Почему так тяжело даются эти моменты, почему с реализацией такая проблема?

- Вообще в трех последних матчах мы не заслуживали ни в одном того результата, который получили. Конечно, это реализация моментов. И в наши ворота забивают достаточно легкие мячи, практически с первой же своей возможности. Это не оправдание, мы сами в этом виноваты. Значит, мы где-то не дорабатываем. Тяжело это всё, тяжелый момент. Все болельщики, весь город надеялись, что мы сможем побороться за титул. И сейчас эти возможности тают. Это очень больно. Но пока есть два матча, нужно сделать всё возможное, чтобы добиться в них максимального результата.

- Был ли соблазн в концовке матча упростить игру и отправить того же Тормену на помощь Кордобе или Кайо, просто забрасывать на них и хоть как-то забить?

- Чтобы это делать, нужна определенная подготовка, нужно тренировать такие моменты, тот же навал нужно тренировать. Пока не было столько возможностей. Над другим работали. Конечно, нужно было больше подавать, давать больше людей, бежать уже Черникову и другим на завершение. Но ребята старались и во втором тайме отдали все силы. Было видно, что концовка дает тяжело физически, но все оставили силы на поле, хотели забить, но, к сожалению, не получилось.

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Евро-Футбол.Ру,
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Комментарии (1) Все комментарии
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TEREX
11 Мая 2024 в 20:08
тюююю..кака ынтиресная логика..- ни заслужывали..а палучили..))
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