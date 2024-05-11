Мусаев ответил, не жалеет ли о возвращении в «Краснодар»

Мурад Мусаев, главный тренер краснодарской команды, заявил, что не жалеет о решении вернуться в клуб в разгар чемпионской гонки.

В субботу «быки» на выезде потерпели поражение от «Спартака» (0:1) и усложнили себе положение в турнирной таблице, упустив возможность обогнать «Зенит».

- Не жалею ли, что вернулся? Нет. Я не мог отказаться. Мы плохо начали весенний отрезок, я понимал, что иду в мясорубку. Понимал, что болельщики и журналисты будут на стороне прежнего тренера, при каждой неудаче будет исходить негатив, - сказал Мусаев на пресс-конференции.

Следующим соперником краснодарского коллектива станет «Сочи», матч пройдёт 18 мая.