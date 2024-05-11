Гладилин: В следующем сезоне «Спартак» может побороться за чемпионство

Бывший тренер «Спартака» Валерий Гладилин поделился комментарием об игре «красно-белых» под руководством Владимира Слишковича.

В субботу, 11 мая, столичный клуб одолел на своем поле «Краснодар» (1:0) в матче 28-го тура чемпионата России.

«Если «Спартак» продолжит так играть в следующем сезоне, то может побороться за чемпионство», — приводит слова Гладилина «РБ Спорт».

Эксперт добавил, что хотел бы пожелать удачи Владимиру Слишковичу в дальнейших матчах.

Слишкович стал исполняющим обязанности главного тренера «Спартака» сразу после увольнения Гильермо Абаскаля. Под руководством боснийца «красно-белые» ни разу не проиграли в семи встречах.