Главный тренер «Краснодара» считает, что клуб упустил шанс стать чемпионом

Мурад Мусаев, главный тренер краснодарской команды, поделился своим мнением о чемпионской гонке в этом сезоне.

«Быки» в субботу на выезде уступили «Спартаку», команда Мусаева за два тура до конца чемпионата имеет в своей копилке 50 очков. У лидирующего «Зенита» 51 очко и игра в запасе, которая проходит в эти минуты против ЦСКА.

- Закончилась ли чемпионская гонка? Мы сами упустили свои возможности. Вы можете говорить всё, что угодно. Думаю, мы упустили шанс на чемпионство. Мы опустошены, нужно тренироваться дальше, найти в себе силы, - сказал Мусаев на пресс-конференции.

Следующим соперником краснодарского коллектива станет «Сочи», игра пройдёт 18 мая.