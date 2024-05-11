Гладилин: «Спартак» вышел биться за честь клуба и смог победить»

Экс-тренер «Спартака» Валерий Гладилин высказался о победе «красно-белых» над «Краснодаром».

Напомним, в матче 28-го тура Российской премьер-лиги «Спартак» обыграл «Краснодар» с минимальным счетом 1:0.

«Команда вышла биться за честь клуба и смогла победить. Ребята понимают, что медали уже не завоевать, поэтому действуют расслабленно», — цитирует Гладилина «РБ Спорт».

Специалист отметил, что в таких встречах победителем становится та команда, которая лучше действует в обороне.

На данный момент «Спартак» занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 46 очков. «Краснодар» идет вторым, в копилке «быков» 50 баллов.