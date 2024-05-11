Червиченко: «У «Спартака» продолжается белая полоса везения»

Андрей Червиченко, экс-президент «красно-белых», высказался о победе «Спартака» в сегодняшнем матче с «Краснодаром».

Встреча прошла в субботу в рамках 28-го тура РПЛ, столичная команда одержала победу благодаря голу Романа Зобнина. Благодаря этой победе коллектив Владимира Слишковича набрал 46 очков и поднялся на четвёртую строчку в таблице.

- У «Спартака» продолжается белая полоса везения, у команды залетают невероятные мячи, «Краснодар» по всем показателям превосходил «Спартак», - цитирует бывшего владельца московского клуба «Чемпионат».

В следующем туре соперником «красно-белых» станет «Рубин», игра пройдёт 19 мая в Казани и начнётся в 14:15 по мск.