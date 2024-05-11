У «Краснодара» одна победа в пяти матчах РПЛ

Сегодня, 11 мая, «Краснодар» встречался на выезде с московским «Спартаком». Игра 28-го тура чемпионата России завершилась со счетом 1:0 в пользу «красно-белых».

Данное поражение стало для «Краснодара» вторым подряд в рамках Российской премьер-лиги. Стоит сказать, что кубанский клуб не может выиграть на протяжении трех последних матчей, а в пяти минувших встречах у «быков» одна победа.

Сейчас «Краснодар» продолжает оставаться на второй позиции в турнирной таблице РПЛ, имея в копилке 50 очков после 28 матчей.

В следующем туре подопечные Мурада Мусаева встретятся в гостях с «Сочи».