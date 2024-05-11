«Спартак» не проигрывал в 10 матчах при Слишковиче

После увольнения Гильермо Абаскаля «Спартак» под руководством Владимира Слишковича провёл уже семь матчей. В четырёх из них команда выиграла, а ещё в трёх сыграла вничью.

Ранее Слишкович уже руководил «Спартаком» трижды во время дисквалификаций Абаскаля. В тех трёх играх у «красно-белых» были две победы при одной ничьей.

Суммарно при Слишковиче у руля «Спартак» проведёт 10 игр. Результаты следующие: шесть побед и четыре ничьи. Любопытно, что в 8 из 10 матчей при Слишковиче «красно-белые» не пропускали.

Следующий матч «Спартак» проведёт во вторник, 14 мая, - против «Балтики» в Кубке России.