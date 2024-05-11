Новые герои: кто из игроков «Спартака» лучше всех проявил себя против «Краснодара», претендующего на золото РПЛ

Оценки футболистам Владимира Слишковича

Продолжаются эксперименты Владимира Слишковича. Против «Краснодара», мечтающего о золоте РПЛ, главный тренер «красно-белых» не стал копать глубоко – схема с тремя центральными защитниками осталась. Но в персоналиях снова неожиданности: Медина вдруг появился в центре, пару форвардов составили Игнатов и Угальде, направо вернулся Роман Зобнин, а в центре обороны вышел Руслан Литвинов.

Как выяснилось позже, два последних изменения оказали решающее воздействие на результат. У «Спартака» появились новые герои, давненько Роман Зобнин и Руслан Литвинов не оказывали решающее влияние на победу москвичей. «Главных» выделили, теперь давайте пройдёмся по всем персоналиям «красно-белых».

Статистика матча: владение мячом – 44:56, удары по воротам – 10:16, в створ – 3:3, угловые – 4:4. «Евро-футбол.ру» переварил игру и выставил субъективные оценки футболистам Владимира Слишковича.

Максимальное количество баллов - 10 (оценка в начале матча - 6,0).

«СПАРТАК» МОСКВА

АЛЕКСАНДР МАКСИМЕНКО – 5,5. Именно тот случай, когда ноль пропущенных мячей заслуга не голкипера, а обороны. В активе Максименко три простеньких сейва для статистики, а вот в пассиве неудачная игра на выходе (Кордоба мог сравнять на последних минутах) и неуверенный кикс к центру штрафной площади после прострела Черникова (Кади попал в перекладину).

НИКИТА ЧЕРНОВ – 7,0. Тройка защитников и впрямь смотрелась боевито. У Чернова не было страха перед Кордобой, он смело шёл в борьбу и выиграл её три раза из четырёх. Действовал Никита спокойно, надёжно, чаще всего играл просто на вынос (шесть раз), но этот метод был действенным, как мы видим по итоговому счёту.

АЛЕКСИС ДУАРТЕ – 6,0. Слабым звеном «крепкой» обороны стал центровой из центральных защитников. Дуарте частенько терял оппонентов, мельтешивших в атаке. Отпустил Кади, позволив тому пробить «пожара» и после прострела Черникова, примерно так же потерял Кордобу после заброса с фланга. Совершил всего один отбор, дважды сфолил.

РУСЛАН ЛИТВИНОВ – 8,0. Правее Дуарте просто глаз слепило от блеска. Блестяще отыграл Литвинов, буквально сожравший всех, кто прокрался в его зону. Три заблокированных удара в самоотверженных подкатах, три выигранных единоборства за три эпизода, три отбора, пять выносов. Са, Кривцов и Кордоба сегодня настрадались от Литвинова.

ДАНИИЛ ХЛУСЕВИЧ – 6,0. Фланг Хлусевича стал атакующей отдушиной как для москвичей, так и для краснодарцев. Даниил оттуда сделал голевую передачу на Зобнина, а Черников прострелил на удар Кади в перекладину. Первый голевой момент «Краснодара» тоже случился после забегания за спину Хлусевичу. Так что, неудачными оборонительными действиями Даниил уровнял активность в атаке.

РОМАН ЗОБНИН – 7,5. А вот справа была почти что идиллия. Зобнин и атаку голевую успел развить, создать, завершить чудо-ударом. И в обороне отрабатывал на славу – совместными с Литвиновым усилиями Са был закрыт начисто. Просто огромный объём работы Зобнин выполнил за 90 минут.

НАИЛЬ УМЯРОВ – 5,5. Вроде бы старался, плотность создавал, но будто не хватало надёжности и уверенности. Проиграл половину единоборств (четыре из восьми), регулярно терял Сперцяна и Кади, мельтешивших перед Умяровым.

ДАНИЛ ПРУЦЕВ – 7,0. Большую часть работы за Умярова выполнил как раз Пруцев. Можно хотя бы сравнить количество отборов – шесть против двух. У Данила и с выигранными единоборствами получше – шесть из семи, и с передачами в развитие атаки, которых он две выполнил. Бодрый матч выдал Пруцев, покрывший весь центр поля.

ХЕСУС МЕДИНА – 6,5. «Восьмёркой» вышел играть Хесус, покрывший неплохой объём на чужой половине поля. Много перемещался, хорошо открывался, вовремя отдавал. Это Медина создал Игнатову чистый выход один на один отличной передачей, это он профессионально доиграл кросс Умярова. Правда, переиграть Сафонова не сумел.

МАНФРЕД УГАЛЬДЕ – 4,0. Который раз повторяю, возьмите уже Угальде в тройку защитников. Парень явно об этом мечтает. Ни одного удара, обостряющей передачи или скидки. Манфред у штрафной площади-то появлялся пару раз всего. Основную работу он проделывает в борьбе у центрального круга. Да, иногда выигрывает (три эпизода из шести), но толку?

МИХАИЛ ИГНАТОВ – 4,0. Даже более «чистым» форвардом был Игнатов, нежели Угальде. Но оба опять провалились в атакующей работе. Михаилу нужно пространство для более тонких ходов, а не для скоростных рывков. Замешкался и загубил шикарный момент, подаренный Мединой, а сам вообще ничего не создал.

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АНТОН ЗИНЬКОВСКИЙ – б/о.

ТЕО БОНГОНДА – б/о.

КРИСТОФЕР МАРТИНС – б/о.

АЛЕКСАНДР СОБОЛЕВ – б/о.