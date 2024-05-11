Салихова отреагировала на поражение «Краснодара» от «Спартака»

Зарема Салихова, жена бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, отреагировала на поражение «Краснодара» от «красно-белых».

«Непонятно, во что играет «Краснодар». Мысли тренера на поле нет, зато мысль Галицкого есть. Так и без медалей можно остаться. Зато самобытные», - цитирует Салихову Metaratings.

Напомним, что «Спартак» обыграл «Краснодар» со счётом 1:0 благодаря голу Романа Зобнина. «Быки» занимают третье место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Зенита» на одно очко. Впрочем, питерцы, как и второе «Динамо», свои матчи тура проведут позже.

Следующий матч Премьер-лиги «Краснодар» проведёт 18 мая – против «Сочи» на выезде.