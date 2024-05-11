«Краснодар» в третий раз в истории не забил в трёх матчах РПЛ кряду

Шансы «Краснодара» на победу в чемпионате России снова снизились. В субботу вечером команда Мурада Мусаева потерпела поражение в гостях у «Спартака» с результатом 0:1. Единственный гол забил хавбек «красно-белых» Роман Зобнин.

«Краснодар» не забивал в трёх последних матчах Премьер-лиги – 0:0 с «Крыльями Советов», 0:1 от «Ахмата» и 0:1 от «Спартака». Как сообщает Opta, «быки» не забили в трёх матчах чемпионата России подряд в третий раз в своей истории. Ранее такие серии у команды были в 2013 и 2017 годах.

Следующий матч чемпионата «Краснодар» проведёт в субботу, 18 мая, - против «Сочи» на выезде.