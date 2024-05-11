Названы сроки выздоровления Дзюбы

Нападающий Артём Дзюба не сможет помочь «Локомотиву» в воскресном матче двадцать восьмого тура Российской премьер-лиги против «Оренбурга». В прессе появилась информация о том, что 35-летний футболист заболел.

По данным «Спорт-Экспресса», Дзюба заболел после тренировки, которая проходила в среду. В тот же день у игрока поднялась температура.

Отмечается, что Дзюба должен вернуться к тренировочному процессу на следующей неделе в ходе подготовки к матчу против «Факела». Эта игра пройдёт в субботу, 18 мая.

На текущую минуту «Локомотив» располагается на пятой позиции в турнирной таблице Премьер-лиги.