«Спартак» лидирует в РПЛ по «сухим» матчам в 2024 году

В субботу «Спартак» порадовал своих болельщиков победой над «Краснодаром» со счётом 1:0. Автором единственного результативного удара стал полузащитник «красно-белых» Роман Зобнин, отличившийся в первом тайме.

Эксперты из Opta обращают внимание на тот факт, что «Спартак» в 2024 году чаще всех в Российской премьер-лиге играет на ноль. У «красно-белых» пять «сухих» матчей за указанный отрезок.

Также отмечается, что «Спартак» делит первое место с «Зенитом» по количеству пропущенных голов во второй части сезона (по 7 голов).

Следующий матч «Спартак» проведёт уже 14 мая – против «Балтики» в Кубке России.