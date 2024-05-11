Чудо-голом Романа Зобнина «Спартак» врезал по чемпионским амбициям «Краснодара»

«Спартак» и «Краснодар» сошлись в рамках чемпионата России по футболу. Матч 28-го тура РПЛ состоялся 11 мая на стадионе «Лукойл Арена».

Главным испытанием чемпионских амбиций «Краснодара» стал выезд в Москву. Потеряно и упущено многое, но победа над «красно-белыми» оставляла «быков» в гонке и прибавляло сил, а поражение вычёркивало окончательно. «Спартаку» по турнирной таблице особо ничего не нужно, чтобы просто не ударить в грязь лицом Слишкович выпустил экспериментальную полузащиту: Умяров, Пруцев, Медина, Игнатов и Манфред Угальде на острие атаки.

Пока «спартаковцы» присматривались друг к другу и новому сочетанию, «Краснодар» загубил супермомент. Эдуард Сперцян выдал передачу за спину Хлусевичу и на ход Кади. Боржес оббежал Даниила, потом обогнул Максименко и пробил по пустому углу, но в него не попал. Мяч всколыхнул только сетку ворот с внешней стороны. При этом, игра шла на встречных курсах, но конкретики всё-таки было больше у «Краснодара».

Вот только с течением времени ситуация изменилась. Теперь уже Игнатов улетел на рандеву в стиле Кади, но замешкался и даже пробить не сумел, оказавшись с глазу на глаз с Сафоновым. Зато пробил, ещё как пробил на 35-й минуте Роман Зобнин. Сам же начала атака капитан «Спартака», из центра отдав на Хлусевича. Даниил слева покатил в полукруг штрафной площади, откуда в касание пробил Зобнин. Мяч врезался в штангу у самой «девятки», после чего оказался в сетке – 1:0. Такие не берутся.

И дальше продолжился прежний сценарий – «Краснодар» атакует чаще, а моменты возникают в сумбурном наступлении «Спартака». Так подача Умярова усыпила оборону гостей, подумавшую, что мяч ушёл в аут. А достался он в итоге Медина и Хесус расстреливал Сафонова, но переиграть того не сумел. Добиванию случиться не позволил Оласа.

«Краснодар» же себе не изменял, второй тайм тоже начался с супермомента для Кади. Прострел Черникова справа Максименко отразил вглубь штрафной площади. Сперцян покатил на Боржеса, который на исполнение пробил метров с десяти, но попал в перекладину. Ворота «Спартака» для Кади будто были заколдованы. И вот после этого звонкого момента тотально возобладал сумбур. «Краснодар» больше атаковал, а «Спартак» спокойно защищался, разрушать в такой обстановке было гораздо легче.

Мусаев тройной заменой выпустил Волкова, Кастаньо и Батчи. Слишкович тоже освежил атаку, дав поиграть Зиньковскому, Мартинсу и Бонгонда, но никто из них чем-то толковым в созидании не отметился. Матч так и завершился минимальной победой «Спартака», добытой в максимальном сумбуре. «Краснодар» вновь проиграл и, кажется, попрощался даже с мечтами о золоте.