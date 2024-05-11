Масалитин высказался о предстоящем матче «Зенит» – ЦСКА

Экс-игрок ЦСКА Валерий Масалитин поделился ожиданиями от предстоящего матча 27-го тура чемпионата России с «Зенитом».

«То, что «Зенит» и ЦСКА сыграют три матча за две недели, создаёт игрокам и тренерам дополнительные сложности. Когда постоянно играешь с одним и тем же соперником, появляется ощущение, что это товарищеские встречи. Против тебя выходят одни и те же люди, как на обычной тренировке. Из-за этого настрой теряется», – приводит слова бывшего футболиста издание Vprognoze.ru.

Напомним, что встреча между коллективами состоится сегодня, 11 мая, в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена». Игра запланирована на 19:00 по московскому времени.