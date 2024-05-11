Рианчо рассказал, как «Спартак» будет выбирать нового главного тренера

Экс-наставник «Спартака» Рауль Рианчо оценил поиски московским клубом нового главного тренера команды.

«Решение о назначении главного тренера всегда принимает спортивный директор клуба. В зависимости от стратегии развития команды он подбирает наставника определённого типа», – приводит слова специалиста издание Vprognoze.ru.

Стоит отметить, что после 27 туров первенства страны «красно-белые» заработав 43 балла. Ранее москвичи расстались с испанским тренером Гильермо Абаскалем. Сейчас коллективом руководит Владимир Слишкович.