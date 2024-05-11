Дзюба не полетел на матч «Локомотива» - названа причина

В воскресенье «Локомотив» проведёт гостевой матч двадцать восьмого тура Российской премьер-лиги против «Оренбурга». Нападающий Артём Дзюба не отправился с командой на эту игру.

Как сообщает «Чемпионат», 35-летний Дзюба заболел. Именно по этой причине опытный футболист пропустит матч.

Стоит сказать, что в последнее время Артём Дзюба получает в «Локомотиве» не так много игрового времени. Поговаривают, что по завершению сезона нападающий покинет московский клуб.

Всего в сезоне 2023/2024 Дзюба провёл 26 матчей, в которых записал на свой счёт четыре гола и четыре голевых паса на партнёров.