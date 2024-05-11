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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Дзюба не полетел на матч «Локомотива» - названа причина

11 Мая 2024 • 17:52 Комментировать
Оренбург
...
Локомотив Москва
1 2.25 X 3.75 2 3.10
Через 19 ч. 33 мин.

В воскресенье «Локомотив» проведёт гостевой матч двадцать восьмого тура Российской премьер-лиги против «Оренбурга». Нападающий Артём Дзюба не отправился с командой на эту игру.

Как сообщает «Чемпионат», 35-летний Дзюба заболел. Именно по этой причине опытный футболист пропустит матч.

Стоит сказать, что в последнее время Артём Дзюба получает в «Локомотиве» не так много игрового времени. Поговаривают, что по завершению сезона нападающий покинет московский клуб.

Всего в сезоне 2023/2024 Дзюба провёл 26 матчей, в которых записал на свой счёт четыре гола и четыре голевых паса на партнёров.  

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Артём Дзюба

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