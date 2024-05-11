Акинфеев – в запасе ЦСКА на матч с «Зенитом»

В рамках двадцать восьмого тура ЦСКА сыграет против «Зенита» на выезде. Рулевой московской команды Владимир Федотов решил выпустить на футбольное поле с первых минут таких исполнителей:

Тороп, Дивеев, Агапов, Мойзес, Виллиан, Гайич, Обляков, Зделар, Файзуллаев, Заболотный, Чалов.

Голкипер Игорь Акинфеев начнёт матч в запасе.

Футболисты «Зенита» и ЦСКА услышат стартовый свисток арбитра 19:00 по московскому времени. Следить за матчем во всех красках можно будет на портале LiveResult – там пройдёт текстовая трансляция.

ЦСКА на текущий момент располагается на девятой позиции в турнирной таблице Российской премьер-лиги.