«Зенит» объявил состав на битву с ЦСКА

В субботу вечером «Зенит» будет принимать ЦСКА в рамках двадцать восьмого тура чемпионата России. Наставник «сине-бело-голубых» Сергей Семак решил включить в стартовый состав таких футболистов:

Кержаков, Караваев, Эракович, Нино, Сантос, Барриос, Вендел, Клаудиньо, Сергеев, Кассьерра, Артур.

Матч между «Зенитом» и ЦСКА начнётся в момент, когда стрелки часов в Москве будут показывать 19:00. Следить за развитием событий на поле во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.

За три тура до финиша чемпионата «Зенит» лидирует в Премьер-лиге, но «Краснодар» и «Динамо» отстают на одно очко.