Рахимов покритиковал Даку после победы над «Ростовом»

Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов дал для «Матч ТВ» комментарий после игры с «Ростовом».

- Впервые в сезоне забили три мяча. Это случилось в матче с таким статусным соперником. Насколько это важная история?

- Я бы не стал придавать значение. Я делаю акцент на том, что есть моменты, практически в каждой игре мы их создаем. Конечно же, чем больше ты их реализуешь, тем лучше. Сегодня у нас сработали два стандарта. Но если взять в целом, с игры мы создали тоже достаточно моментов, но не реализовали.

- Даку сегодня впервые за долгое время без результативного действия ушел с поля. Насколько вы его игрой довольны? Потому что объем он выдал просто сумасшедший. Мячи скидывал и много партнерам помогал, в штангу в итоге попал.

- Даку держит определенный уровень. Естественно, он сам расстроен, потому что не реализовал моменты, хотя мог забивать эти мячи. Я вижу это расстройство, но я все время говорю, что он должен проводить целостную игру, он не должен в каких-то моментах выключаться. Тогда его уровень будет еще выше. А у него бывают такие моменты, когда он выключился из ситуации, опустил голову и пошел назад пешком на позицию. Или же не открылся и остается за линией офсайда. Такие моменты есть, поэтому мы на это обращаем внимание. Но мы видим, что он уже вышел на определенный уровень.