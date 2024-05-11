Колосков считает, что в РПЛ у футболистов посредственный уровень мастерства

Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков высказался о причинах нестабильности команд в РПЛ.

«В РПЛ сейчас нет стабильного лидера не только по очкам, но и по игре. Такая ситуация сложилась из-за того, что в РПЛ, на мой взгляд, недостаточно высокий уровень футболистов. Отсюда не держится мяч у команд, не получаются запоминающиеся комбинации, которые бы радовали болельщиков», — цитирует Колоскова издание Legalbet.

После 27 туров чемпионата России «Зенит» набрал 51 очко и занимает первое место. «Краснодар» заработал 50 баллов и располагается на второй строчке. Замыкает тройку лидеров московское «Динамо», имеющее в своём активе 50 очков.