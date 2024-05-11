Рахимов: «Очень не понравилась реакция команды после удаления у соперника»

Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов дал для «Матч ТВ» комментарий после игры с «Ростовом».

- 3:1 - счет по такой игре, где соперник доигрывал вдевятером. Могли же забить больше?

- Могли забить больше, но сейчас и в раздевалке сказал, что мне очень не понравилась реакция команды после удаления у соперника, потому что мы стали недобегать, стали недорабатывать, позволили сопернику забить гол, соперник получил право на пенальти. Естественно, в этой ситуации ты должен более уверенно действовать и не делать акцент на том, что у соперника на одного или двух соперников меньше. Нужно продолжать играть в тот же футбол, который ты играл в равных составах. К сожалению, эта реакция мне не понравилась. Мы перестроились уже только после того, как нам не забили пенальти. Стали создавать моменты и опять играть вперед. Конечно же, могли бы забить больше.

- Вам не кажется, что замена Рыбуса чуть запоздала? Он как бы «наелся», и в итоге пенальти им был привезен.

- Это такой момент, когда очень часто соперники подставляются, пытаются подставить ногу. Я бы не стал делать акцент на этом. Но надо делать акцент на другом, что Рыбус выполнил большой объем работы и был очень агрессивен сегодня. Он достаточно хорошо сохранял мячи, у него было много хороших передач вразрез. Сам, естественно, в тех стандартах, что мы наигрывали, не выключился. Была борьба и отскок в эту зону, он забил. Для него, я считаю, очень важный момент, потому что после длинной паузы он показал достаточно хороший уровень игры.