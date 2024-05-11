«Спартак» повёл в матче с «Краснодаром» после эффектного удара Зобнина

В эти минуты проходит один из центральных матчей 28-го тура Премьер-лиги, в котором «Спартак» принимает «Краснодар». «Красно-белые» повели в счете в конце первого тайма. Мяч был разыгран у линии штрафной - Роман Зобнин сыграл левее на Даниила Хлусевича, обратный пас, и с дужки штрафной вторым касанием Зобнин на исполнении идеально пробил в правую девятку, у голкипера не было шансов выручить в этом моменте.

На табло 1:0, «Спартак» поднимается на четвертое место, соперник же делит вторую строчку. Не пропустите текстовую трансляцию на LiveResult.ru.