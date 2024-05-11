Алексей Попов: «Не понимаю, за какие заслуги у нас Карпин – тренер сборной России»

Экс-игрок «Рубина» Алексей Попов дал комментарий после домашней победы казанской команды над «Ростовом» в матче двадцать восьмого тура Российской премьер-лиги (3:1). Попов поставил под сомнение тренерский уровень Валерия Карпина, работающего не только с «Ростовом», но и с национальной сборной России.

«Я не понимаю, за какие заслуги у нас этот тренер – главный тренер сборной России. Потому что как они играют, это нонсенс какой-то. Выход из обороны – постоянные ошибки. У них вратарь не знает, что нельзя давать среднюю и короткую передачу вертикально низом», - цитирует Попова Metaratings.

«Ростов» сейчас располагается на второй позиции в турнирной таблице чемпионата России. До конца сезона команде Валерия Карпина остаётся провести два матча – против «Балтики» дома (19 мая) и против «Зенита» на выезде (25 мая).