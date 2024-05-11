Рахимов прокомментировал победу «Рубина» над «Ростовом»: «Могли забить больше»

Наставник казанского «Рубина» Рашид Рахимов дал комментарий после матча 28-го тура первенства Росси с «Ростовом» ( 3:1).

«Могли забить больше. Но мне очень не понравилась реакция команды после первого удаления у соперника. Мы стали не добегать, стали недорабатывать. Позволили сопернику забить, «Ростов» получил право на пенальти… Нельзя делать акцент на игру в большинстве. Надо играть так же, как в равных составах», — заявил специалист в эфире «Матч ТВ».

Данная победа позволила «Рубину» подняться на шестое место в турнирной таблице РПЛ. Коллектив Рашида Рахимова теперь имеет в своём активе 41 очко после 28 матчей. «Ростов» опустился на восьмое место, набрав 40 баллов после аналогичного количества встреч.