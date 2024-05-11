Карпин не смог объяснить два удаления «Ростова»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин дал для «Матч ТВ» комментарий после игры с «Рубином».

- Первый тайм, два гола со стандарта. Можно сказать, что вот это всё предопределило исход матча?

- Нет, конечно. Предопределило другое - то, почему эти стандарты возникли даже.

- Два удаления, причем тех игроков, которые вышли со скамейки запасных. Как это объяснить? Оказались не готовы к игре?

- Нет объяснения у меня.

- Если говорить по рисунку матча, удалось забить один мяч. Есть ли в этом матче что-то, что вызывает у вас позитивный взгляд на будущее?

- Второй тайм, начало второго тайма, когда забили пенальти и еще могли при том, что вдесятером играли, но это всё.

- Очень много было ошибок у своих ворот. В том числе третий гол «Рубина» таким образом получился. Как это объяснить? Нервы?

- Мастерством.