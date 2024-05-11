Впервые за 20 лет в РПЛ удалены два игрока одной команды после выхода на замену

В субботу «Ростов» проиграл в гостях у «Рубина» со счётом 1:3. По ходу второго тайма красные карточки в составе ростовской команды получили Иван Комаров и Эяр аль-Аскалани. Любопытно, что оба этих футболиста вышли на поле не с первых минут, а после проведённых замен.

Как сообщает Opta, в прошлый раз в РПЛ два вышедших на замену футболиста одной команды были удалены в далёком августе 2004 года. Тогда красные карточки получили Даниэл Кирицэ и Лукаш Гартиг, выступавшие за «Зенит».

Стоит напомнить, что Иван Комаров в прошедшем в Казани матче получил две жёлтые карточки за считанные секунды.