Балахнин: «Рубин» заслуженно обыграл «Ростов»

Российский тренер Сергей Балахнин высказался о минувшем матче «Рубин» - «Ростов».

Встреча 28-го тура чемпионата России завершилась победой казанцев со счетом 3:1.

«Недонастроя у «Ростова» не было. «Рубин» тоже был заряжен на этот матч и просто был сильнее. Казанцы заслужили победу», — приводит слова Балахнина «РБ Спорт».

Специалист добавил, что у футболистов дончан ничего не получалось в минувшем матче, отсюда пришли нервозность и удаления.

Сейчас «Рубин» занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 41 очко. «Ростов» располагается на восьмой позиции, имея на своем счету 40 зачетных баллов.