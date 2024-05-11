Мартынович: «Никто на неудачную статистику внимания не обращал»

Лучший футболист встречи «Рубин» - «Ростов» Александр Мартынович для «Матч ТВ» поделился впечатлениями от игры.

- Мы, в принципе, готовились к «Ростову», знали, что у них за спиной будет очень большое пространство, поэтому старались по максимуму использовать. В первом тайме получалось много, знали, что они пытаются от ворот выходить, поэтому местами где-то получалось накрывать их хорошо, моменты появлялись. Хорошо подготовились. Здорово, что забили. Стандарты помогли.

- Впервые в сезоне «Рубин» забивает три и в первый раз с 2015 года обыгрывает дома «Ростов». Насколько вообще это важная история забить много такому сопернику довольно статусному? Эта победа уверенности придаст на концовку?

- Я скажу так, что никто на статистику внимания не обращал, что там долго не обыгрывали, крупный или мелкий счет. Задача была - просто провести хорошую игру, порадовать болельщиков. Спасибо всем, кто пришел в такую погоду, дождь, холодно. Думаю, много голов добавили им эмоций.