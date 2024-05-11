«Рубин» продлил беспроигрышную серию в РПЛ

В субботу, 11 мая, казанский «Рубин» принимал на своём поле «Ростов» в рамках 28-го тура Российской премьер-лиги.

Встреча между командами завершилась победой коллектива Рашида Рахимова со счетом 3:1.

Данный результат позволил «Рубину» продлить свою беспроигрышную серию в рамках чемпионата России до пяти матчей подряд. Ранее казанцы сыграли вничью с «Локомотивом», «Уралом» и ЦСКА, а также одолели «Зенит».

На данный момент «Рубин» занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ, имея в своей копилке 41 очко после 28 туров.

Следующим соперником «Рубина» станет московский «Спартак».