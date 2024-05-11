Мусаев: «Надеюсь, что сегодня будет лучше реализация у Кордобы»

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев дал для «Матч ТВ» комментарий перед игрой со «Спартаком».

- Сегодняшний матч из-за дисквалификации пропускает Хуниор Алонсо, человек, без которого сложно представить центр обороны. Кайо, получается, сегодня с Торменой, впервые за долгое время в паре, если вообще не впервые. Насколько серьезная эта потеря, насколько Кайо ее в состоянии сегодня компенсировать?

- Алонсо - наш лидер не только на поле, но и в раздевалке. Конечно, существенная потеря. Но я надеюсь, что мы справимся. Мы уверены в Кайо, думаю, что будет всё хорошо.

- «Спартак» больше всех в чемпионате забивает после быстрых контратак - 15 мячей. Как с этим справиться? Как это предотвратить?

- Нужно быть внимательными, когда мы развиваем свои атаки, нужно думать, как убирать задней линии ответные атаки соперника. Об этом много говорили, работали, поэтому все зависит от концентрации.

- В последних двух матчах команда не забивала, при том что команда моменты создавала. Джон Кордоба мог забивать несколько мячей. Сегодня у него день рождения - повод по-настоящему, по-футбольному расчехлиться?

- Джон всегда хочет забивать, неважно, день рождения у него или нет. Он сам тоже переживал по поводу этих моментов. Обычно он такие реализовывает. К сожалению, не получилось, но ничего, он спокоен. Надеюсь, что сегодня будет лучше реализация.

- Не могу не спросить, в ваш последний приезд в Москву была игра против «Спартака», 1:6, самое болезненное поражение. Есть ли какие-то реваншистские настроения у вас персонально? Или это вообще не имеет никакого значения?

- Я даже об этом не думал.