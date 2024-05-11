Тарханов: «Нельзя сказать, что «Зенит» и ЦСКА находятся в плохой форме»

Российский тренер Александр Тарханов высказался о предстоящем матче 28-го тура первенства России между «Зенитом» и ЦСКА.

Напомним, что встреча между коллективами состоится сегодня, 11 мая, в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена».

«Нельзя сказать, что «Зенит» и ЦСКА находятся в плохой форме, команды просто не побеждают. Мне кажется, что обе команды мотивированы на предстоящий матч. Почему ЦСКА не может быть мотивирован на игру РПЛ? ЦСКА нужна победа в чемпионате, если армейцы проиграют, то могут опуститься ещё ниже», — цитирует специалиста издание «Чемпионат».