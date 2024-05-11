Бушманов ответил, станет ли потерей для ЦСКА уход Лукина в «Спартак»

Бывший игрок ЦСКА и «Спартака» Евгений Бушманов высказался о возможном переходе защитника «армейцев» Матвея Лукина в стан «красно-белых».

Ранее появилась информация, что «Спартак» работает над подписанием 20-летнего футболиста.

«Лукин не так часто играет в ЦСКА. Его уход не станет потерей для клуба», — приводит слова Бушманова «РБ Спорт».

При этом специалист заявил, что не знает, сможет ли Лукин проявить себя в «Спартаке», где всегда ставятся максимальные задачи.

В нынешнем сезоне Лукин принял участие в 11 матчах за основную команду ЦСКА и не отметился голевыми действиями.

Контракт защитника с «красно-синими» рассчитан до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 500 тысяч евро.