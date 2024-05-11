Слишкович объяснил отсутствие в составе Джикии и Соболева

И.о. главного тренера «Спартака» Владимир Слишкович дал для «Матч ТВ» комментарий перед игрой с «Краснодаром».

- В первом круге «Спартак» уступил «Краснодару» 0:2 в гостях. Насколько лично вам принципиально вернуть должок «Краснодару»?

- Это давным-давно было. Не думаю про это. У каждой игры своя история, не можем зацикливаться на том, как было и кто выиграл. С того времени многое изменилось. В конце концов, другие тренеры у команд и новые игроки появились. Так что просто мы готовились к сегодняшнему «Краснодару», а он - к нам. Увидим, кто сегодня выиграет.

- Сегодняшний матч, как и в Нижнем Новгороде Срджан Бабич пропускает, чуть ли не лучший игрок команды по весне. Насколько существенная потеря? Почему в связи с этим Георгий Джикия не появляется в составе?

- Это выбор тренера. Нет тренера, который желает игроку травм. К сожалению, это бывает. У нас есть другие игроки, которые могут свою задачу сделать очень хорошо, как и Срджан делал. Так что для меня ничего не меняется. А по Георгию - это был мой выбор, потому что считаю, что ему нужно дать время для возвращения и минуты почувствовать поле. Не думаю, что он сегодня готов сразу вступить в игру, потому что ждем физически очень тяжелую игру. Не уверен, что эта игра сегодня подходит Георгию.

- Сегодня опять матч начинает на скамейке запасных Александр Соболев. С точки зрения структуры какой должна быть игра «Спартака»?

- У каждого игрока есть свои характеристики. Когда играют, например, Угальде и Игнатов, от команды ждут одного футбола, а если Соболев - другого. Это везде так в мире. Просто мне повезло, что у меня есть выбор, есть возможность думать. У нас большая разница с «Краснодаром», потому что у нас и Кубок, и чемпионат, а соперник про Кубок не думает. Я должен думать обо всем. Считаю, что игроки старта, которые выйдут на поле, готовы физически и ментально выиграть этот матч.