Два удаления и незабитый пенальти: «Ростов» проиграл в Казани и пропустил «Рубин» вперёд себя

«Рубин» и «Ростов» сыграли в рамках чемпионата России по футболу. Матч 28-го тура РПЛ состоялся 11 мая на стадионе «Казань Арена».

Без особых турнирных задач завершают сезон «Рубин» и «Ростов». Команды соседничают в середине турнирной таблицы, борьба за выживание им не грозит, гонка за медали – тоже, из Кубка России вылетели. Карпин и Рахимов могут экспериментировать, смотреть сочетания на следующий сезон. Очный матч в Казани выступил неплохим плацдармом, и Карпин им воспользовался. «Ростов» вышел парой форвардов Роналдо – Комличенко, на замене остался основной нападающий Егор Голенков.

Ростовчане начали уже привычно – с ошибки в обороне. Никита Медведев ужасающей передачей выдал ударную позицию Богдану Йокичу. Тот бил на исполнение, но не сумел попасть по пустым уже воротам. Далее «Ростов» тоже играл привычно, футболисты Карпина не стали смотреть на гостевой статус и захватили инициативу. По флангам мяч ходил очень часто, грузили на пару форвардов Байрамян и Уткин смело. Вот только до острых ударов позиционные атаки не доходили.

«Рубин» принял правила игры, действовал на контратаках, а Мирлинд Даку создавал давление и в одного. Вот только опасных моментов долго не появлялось, атаки завершались без решающих ударов. Так продолжалось до 30-й минуты. От левого углового флага Дмитрий Кабутов навесил, случилась паника, Осипенко вынес мяч аккурат на Рыбуса, а Мацей в касание выстрелил точно под перекладину – 1:0. Первый гол поляка за «Рубина».

И до завершения первого тайма казанцы кольнули ещё одним стандартом. На этот раз Кабутов навесил со штрафного. Навесил точно на голову Мартыновичу, который с линии вратарской пробил без шансов для Медведева – 2:0. «Рубин» спокойно продолжал матч, в середине второго тайма и разгром оформив. Руслан Безруков перехватил пас Ланговича, на дриблинге вошёл в штрафную площадь и пробил. Никита Медведев парировал прямо перед собой, а первым на добивание подоспел Богдан Йочич, который промахнуться уже никак не мог – 3:0.

Удивительно, но только на разгромном счёте проснулся «Ростов». Максим Осипенко вместо подачи от угла поля разыграл мяч с Глебовым, а затем уже аккуратно навесил на дальнюю штангу. Кирилл Щетинин даже без прыжка пробил головой – 3:1. Но через минуту Комаров умерил пыл своей команды. Сначала сфолили получил жёлтую карточку, а затем стал спорить с арбитром, сразу же получив второй «горчичник». Глупейшее удаление.

Судья же с авансцены не ушёл. Щетинин на дриблинге вошёл в штрафную площадь, поймал зацеп от Рыбуса и свалился. После проверки был назначен пенальти. Вот только Максим Осипенко ударом с 11 метров попал в штангу. А в концовке матча ещё и Эль-Аскалани в подкате скосил Ранджеловича, совершившего перехват. Вторая жёлтая карточка для Эяда и второе удаление. Только на 62-й минуте вышли Комарова и Эль-Аскалани, оба не доиграли матч до конца.

Проиграл «Ростов» в Казани и пропустил «Рубин» вперёд себя. Команда Рашида Рахимова выбралась на шестое место.