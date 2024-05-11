Карпин «Ни одной игры не видел ни у «Рубина», ни у нас, где кому-то было на результат всё равно»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин дал для «Матч ТВ» комментарий перед игрой с «Рубином».

- «Рубин» и «Ростов» себя обезопасили от вылета на 100%, вам фактически не грозит попадание в тройку. Какая мотивация у команд на эту игру в таком случае?

- Все давно себя обезопасили, давно. Потому что все игры, которые мы играли после того, как обезопасили себя от вылета или стыков, нельзя сказать, я ни одной игры не видел ни у «Рубина», ни у нас, где кому-то было на результат все равно. Играть, выигрывать и оказаться как можно выше в таблице. Если пятые, значит, пятые. Лучше пятые, чем шестые, четвертые лучше, чем пятые. Чем выше - тем лучше.

- Комличенко вернулся в стартовый состав. Насколько он близок к своей оптимальной форме сейчас?

- Уже на Кубок он сыграл 90 минут, на замену он выходил неплохо, добавлял в атаке. Посмотрим, насколько он готов в атаке играть.

- Снова нет в заявке Мохамада, хотя он с командой прилетел. Какие его шансы вернуться в заявку в ближайшие туры?

- Надеемся, что близок, поэтому и прилетел. Думали, что возможно сможет принять участие и сегодня даже. Но попробовали - пока еще не готов на 100%, даже на 90% не готов. Поэтому смысла нет рисковать.

- Каждый раз все удивляются выбору вратарей в «Ростове». Но кажется, он закрыт. Медведев номер 1 сейчас?

- Номер 1 или номер 2? Они сейчас конкурируют. После травмы тренируется и восстановился уже, играл достаточно неплохо Медведев, поэтому вратарей же не меняют, каждую игру. Поэтому сейчас выбор на Медведева пал.