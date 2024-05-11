Игрок «Ростова» заработал две жёлтые карточки за считанные секунды

Футболист «Ростова» Иван Комаров вряд ли захочет вспоминать своё выступление в гостевом матче чемпионата России против «Рубина», который проходит в субботу. Комаров вышел на замену на 62-й минуте, а уже на 75-й минуте получил красную карточку.

Комаров умудрился заработать два предупреждения за считанные секунды. Сначала футболист получил жёлтую карточку за нарушение правил, а затем – за лишние эмоции. Удаление произошло при счёте 3:1 в пользу «Рубина».

Следить за концовкой матча РПЛ между «Рубином» и «Ростовом» можно в текстовой трансляции, которую проводит портал LiveResult.