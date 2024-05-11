Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» порассуждал на тему возможного матча между сборной России с командой Медиалиги.

«Медийный футбол можно смешивать с профессиональным. Не вижу в этом ничего плохого, пусть играют, но не со сборной. С клубами пусть играют, мы, «Динамо» Махачкала не против сыграть против какой-нибудь команды из Медиалиги. Но сборной не нужно играть, это другой уровень, другой имидж», — сказал Гаджиев.

Ранее в СМИ появилась информация, что сборная России может летом провести товарищеский матч со сборной Медиалиги.