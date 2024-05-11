Два футболиста «Спартака» не приехали матч с «Краснодаром»

Стало известно, кто из игроков «Спартака» не сможет помочь команде в предстоящем матче против «Краснодара».

Как стало известно «Спорт-Экспрессу», защитник «красно-белых» Срджан Бабич и хавбек команды Даниил Зорин не приехали на встречу с «Краснодаром». Сообщается, что оба футболиста продолжают восстановление.

Игра 28-го тура чемпионата России между «Спартаком» и «Краснодаром» состоится сегодня, 11 мая. Стартовый свисток арбитра должен будет прозвучать в 16:30 по мск. За всеми событиями поединка вы сможете следить в подробной текстовой трансляции на спортивном портале LiveResult.