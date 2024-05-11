В «Спартаке» объяснили отсутствие Бабича в заявке на матч с «Краснодаром»

В субботу «Спартак» будет проводить домашний матч двадцать восьмого тура Российской премьер-лиги против «Краснодара». Защитник Срджан Бабич не попал в заявку московской команды на эту игру. В клубе дали комментарий на этот счёт.

«Бабич продолжает восстановление», - сообщили в пресс-службе «Спартака» журналисту сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Григорию Петерсону.

«Спартак» и «Краснодар» начнут матч чемпионата в 16:30 по московскому времени. Следить за развитием событий на поле «Лукойл Арены» во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.