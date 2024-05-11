«Краснодар» объявил состав на игру РПЛ со «Спартаком»

В субботу вечером «Краснодар» проведёт гостевой матч 28-го тура чемпионата России против «Спартака». Главный тренер «быков» Мурад Мусаев решил включить в стартовый состав таких футболистов:

Сафонов, Кайо, Оласа, Тормена, Черников, Сперцян, Кривцов, Кади, Кордоба, Олусегун, Са.

Арбитр Артём Чистяков даст стартовый свисток в матче «Спартак» - «Краснодар» в 16:30 по московскому времени. Следить за развитием событий на футбольном поле во всех красках можно будет в текстовой трансляции.

«Краснодар» занимает третье место в турнирной таблице Премьер-лиги. При этом от лидирующего «Зенита» «быки» отстают всего лишь на одно очко.