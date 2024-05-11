Соболев – в запасе: «Спартак» назвал состав на игру с «Краснодаром»

В одном из самых интересных матчей 28-го тура Российской премьер-лиги «Спартак» будет принимать «Краснодар». Временный рулевой «красно-белых» Владимир Слишкович решил выпустить на поле с первых минут таких игроков:

Максименко, Чернов, Дуарте, Зобнин, Игнатов, Хлусевич, Литвинов, Умяров, Пруцев, Медина, Угальде.

Отметим, что Александр Соболев и Тео Бонгонда оказались в числе запасных игроков «Спартака».

Матч между «Спартаком» и «Краснодаром» стартует в 16:30 по московскому времени. Следить за игрой во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.

«Спартак» на текущий момент располагается на пятой позиции в турнирной таблице чемпионата России.