Мор ответил, уйдёт ли Джикия из «Спартака»

Бывший футболист московского «Спартака» Эдуард Мор поделился комментарием о будущем капитана «красно-белых» Георгия Джикии.

«Покинет ли Джикия «Спартак» летом? Сложно сказать. Скорее да, чем нет», — приводит слова Мора «Чемпионат».

В этом сезоне 30-летний футболист принял участие в 11 матчах во всех турнирах и не отметился результативными действиями.

Трудовой договор Джикии со «Спартаком» рассчитан до конца мая. Специалисты портала Transfermarkt оценивают стоимость защитника в пять миллионов евро.

Сегодня, 11 мая, «Спартак» примет на своем поле «Краснодар» в рамках 28-го тура РПЛ. Портал LiveResult проведет текстовую трансляцию игры, которая стартует в 16:30 по мск.