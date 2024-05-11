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Непомнящий: «Зенит» сейчас в кризисе»

11 Мая 2024 • 14:53 Комментировать (1)
Зенит
...
ЦСКА Москва
1 1.65 X 3.90 2 5.70
Через 3 ч. 37 мин.

Российский тренер Валерий Непомнящий высказался о предстоящем матче между «Зенитом» и ЦСКА.

По мнению специалиста, игра между командами может завершиться любым исходом.

— Когда ЦСКА сталкивается с трудностями, команда может собраться. «Зенит» сейчас тоже теряет очки. Матч будет идти до первого гола. «Зенит» сейчас в кризисе, — приводит слова Непомнящего «РБ Спорт».

Эксперт считает, что проблемы «Зенита» связаны с психологией.

Матч 27-го тура чемпионата России «Зенит» - ЦСКА пройдет 11 мая. Начало встречи запланировано на 19:00 по мск. Портал LiveResult проведет текстовую трансляцию поединка.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Зенит Валерий Непомнящий ещё теги

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Cruyff
11 Мая 2024 в 15:02
Непомнящий ерунду говорите Зенит не в кризисе у них тренера нет ну или только он есть, а на деле нет
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