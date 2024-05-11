Орлов: «Федотов знает, как играть против Семака»

Футбольный комментатор Геннадий Орлов поделился комментарием о предстоящем матче между «Зенитом» и ЦСКА.

Эксперт заявил, что Владимир Федотов хорошо играет против «Зенита», ведь в том сезоне, когда он взял серебро с «Сочи», его подопечные отобрали у «сине-бело-голубых» четыре балла.

«Мне кажется, неплохая статистика у него с «Зенитом» и в ЦСКА. Федотов знает, как играть против Семака. Это важный фактор», — приводит слова Орлова «Чемпионат».

Игра 28-го тура Российской премьер-лиги «Зенит» - ЦСКА пройдет сегодня, 11 мая. Начало поединка запланировано на 19:00 по московскому времени. Не пропустите текстовую онлайн-трансляцию поединка.