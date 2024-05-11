Титов: У «Краснодара» последний шанс выйти вперёд

Экс-капитан «Спартака» Егор Титов высказался о предстоящем противостоянии между «красно-белыми» и «Краснодаром».

По мнению эксперта, «Спартак» уже ни за что не борется, ведь до медалей далеко, а еврокубков у нас нет. При этом Титов отметил, что для «Краснодара» предстоящий матч очень важен, ведь «Зенит» может оступиться в игре с ЦСКА.

«Краснодар» столько шансов выйти вперед не использовал. Это, наверное, последний», — приводит слова Титова «Чемпионат».

Встреча 28-го тура чемпионата России «Спартак» - «Краснодар» состоится сегодня, 11 мая. Стартовый свисток должен будет прозвучать в 16:30 по столичному времени. За всеми событиями игры вы сможете следить в текстовой онлайн-трансляции на портале LiveResult.