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Мор уверен, что Дзюба не останется в «Локомотиве»

11 Мая 2024 • 14:05 Комментировать
Оренбург
...
Локомотив Москва
1 2.25 X 3.75 2 3.10
Через 23 ч. 35 мин.

Экс-футболист «Спартака» Эдуард Мор высказался о будущем форварда московского «Локомотива» Артёма Дзюбы.

Эксперт заявил, что критика агента Дзюба в адрес Михаила Галактионова ничем хорошим для игрока не закончится.

«Понимаю, что представитель Дзюбы хочет сделать как лучше, однако такие высказывания идут только во вред. Дзюба абсолютно точно не останется», — приводит слова Мора «Чемпионат».

В текущей кампании 35-летний форвард принял участие в 26 матчах во всех турнирах, забил четыре гола и записал на свой счет четыре ассиста.

Трудовой договор Дзюбы с «Локомотивом» истекает в конце июня этого года. Стоимость нападающего, по данным портала Transfermarkt, составляет 2,8 миллиона евро.

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