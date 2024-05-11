Мор уверен, что Дзюба не останется в «Локомотиве»

Экс-футболист «Спартака» Эдуард Мор высказался о будущем форварда московского «Локомотива» Артёма Дзюбы.

Эксперт заявил, что критика агента Дзюба в адрес Михаила Галактионова ничем хорошим для игрока не закончится.

«Понимаю, что представитель Дзюбы хочет сделать как лучше, однако такие высказывания идут только во вред. Дзюба абсолютно точно не останется», — приводит слова Мора «Чемпионат».

В текущей кампании 35-летний форвард принял участие в 26 матчах во всех турнирах, забил четыре гола и записал на свой счет четыре ассиста.

Трудовой договор Дзюбы с «Локомотивом» истекает в конце июня этого года. Стоимость нападающего, по данным портала Transfermarkt, составляет 2,8 миллиона евро.