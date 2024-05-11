Агент Радмановаца: «В контракте нет пункта, согласно которому Никола может уйти, если «Балтика» вылетит»

Боян Минич, агент защитника «Балтики» Николы Радмановаца, сообщил, что сербский футболист не сможет покинуть калининградский клуб, если калининградская команда вылетит из РПЛ по итогам текущего сезона.

«Сложно работать над будущим игрока, потому что нет понимания, останется «Балтика» в Премьер-лиге или вылетит. Могу сказать только, что в контракте нет пункта, согласно которому Никола может уйти, если «Балтика» вылетит», — цитирует агента «РБ Спорт».

После 27 туров РПЛ «Балтика» расположилась на предпоследнем 15-м месте в турнирной таблице. От зоны стыковых матчей команду Сергея Игнашевича отделяют два балла. До конца сезона командам осталось провести по три игры.